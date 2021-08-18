"Пыльный дьявол" пронесся над Коммунаркой

Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

"Пыльный дьявол" прошел над Коммунаркой в среду, 18 августа. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Пыльный дьявол", поднятый шквалистым воротом, прошел над южной Коммунаркой", – написал Тишковец.

Он уточнил, что "Пыльный дьявол" – атмосферное явление, которое возникает при сильном нагреве земной поверхности. Вихревое движение воздуха собирает с земли пыль, песок, мелкие предметы, образуя большой песчаный вихрь.

Ранее москвичей предупредили о второй волне дождей и гроз. Может выпасть еще до 20 миллиметров осадков. Сохраняется вероятность сильного ветра, грозы и града до 21:00 четверга.

Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в Объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", в Мосводосток и Гормост.

