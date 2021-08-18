Москвичей предупредили о второй волне дождей и гроз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вторая волна дождей и гроз накроет Москву в ночь на четверг, 19 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

Может выпасть еще до 20 миллиметров осадков. Также сохраняется вероятность сильного ветра, грозы и града до 21:00 четверга.

"К нам уже подтянулась одна так называемая "засветка", а ночью мы ждем другую, так что у нас дожди, грозы и будут идти ночью, и продолжатся завтра. Фронт очень медленно смещается к востоку. В основном такие волны облачные поднимаются с юга", – отметила синоптик.

В среду вечером Москву накрыл сильный ливень. На столицу за несколько часов обрушилось 19 миллиметров осадков. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду.

В результате непогоды оказались повалены 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Данные о пострадавших не поступали, сообщили сотрудники комплекса городского хозяйства.

Сейчас коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды. Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в Объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", в Мосводосток и Гормост.

