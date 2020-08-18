В соцсетях появились слухи об особняке Лукашенко в Подмосковье

10:39
Видео: телеканал Москва 24
В Сети появились слухи о том, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко принадлежит роскошный особняк в Подмосковье, сообщает телеканал Москва 24.
Радикальные противники Лукашенко не исключают того, что лидер республики вскоре покинет Белоруссию и, как следствие, попросит убежища в одной из дружественных стран. По сообщениям в соцсетях, ею может стать Россия.
На фоне предположений и родились слухи о том, что Лукашенко владеет особняком в Московской области. Однако сам он эту информацию отрицает.
По словам охранника, дом якобы принадлежит посольству Белоруссии и к нему периодически подъезжают машины с иностранными номерами. Он также отметил, что Александра Лукашенко в этом особняке не видел.
Официально же дом принадлежит нефтяной компании "НафтАн", которая обустроила там пансионат. В нем 14 спален, бассейн, сауна, бильярд и каминный зал.
Предварительная стоимость особняка оценивается в 267 миллионов рублей. В настоящее время объект якобы выставлен на продажу.
Ранее президент Белоруссии заявил, что президентские выборы в стране пройдут снова в случае принятия новой Конституции. Новый основной закон должен быть принят на референдуме и устраивать разные политические силы.
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