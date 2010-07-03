Синоптики рассказали о погоде на последний день недели в Москве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются сегодня в Москве. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит 20–22 градуса тепла. Будет дуть южной ветер, его порывы не превысят 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах допустимой нормы – 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики пообещали, что на следующей неделе в столицу придет 30-градусная жара. Установится сухая и солнечная погода.