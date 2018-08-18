Неизвестные взломали канал радиостанции "Эхо Москвы" в YouTube

Канал радиостанции "Эхо Москвы" в YouTube был взломан 18 августа. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Сегодня в 13:52 неизвестные взломали пароль YouTube – канала "Эха Москвы" и уничтожили его. У нас было 200 тысяч подписчиков. Очень скоро мы вернемся к ним", – написал он в своем канале в Telegram. Трансляции радиостанции "Эхо Москвы" были временно переведены на канал "Эхо Общество".

Венедиктов также заявил, что расценивает этот инцидент как хулиганство. По его словам, информационные каналы перерезать невозможно – они восстанавливаются. "Мы уже обратились в компанию Google за помощью, чтобы восстановить пароль", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что школьник из австралийского Мельбурна взломал серверы компании Apple и получил доступ к учетным записям клиентов. 16-летнему подростку удалось загрузить 90 гигабайт защищенных файлов.