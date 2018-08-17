Школьник из Австралии взломал серверы Apple

17 августа, 14:28
Фото: depositphotos/bernardbodo
Школьник из австралийского Мельбурна взломал серверы компании Apple и получил доступ к учетным записям клиентов. Об этом сообщает австралийское издание The Age.
В общей сложности 16-летнему подростку удалось загрузить 90 гигабайт защищенных файлов. После того, как в компании обнаружили, что кто-то проник к базам данных, сразу обратились в правоохранительные органы. К расследованию также подключили ФБР.
Школьника задержали в прошлом году после обыска в его доме. В суде он признал свою вину и заявил, что всегда мечтал работать в компании.
После этого Apple заверила своих клиентов, что во время взлома их личные данные не были скомпрометированы.
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