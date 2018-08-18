Количество пассажиров ночного транспорта в Москве выросло вдвое за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве в два раза увеличилось число пассажиров ночных маршрутов наземного транспорта за три года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Как отмечается, популярность ночных маршрутов растет.

"Сегодня в Москве работают 12 ночных маршрутов наземного транспорта. Их популярность растет – для сравнения три года назад они перевозили в среднем 2,3 тысячи пассажиров каждую ночь, а сейчас - в два раза больше", – говорится в сообщении.

Ночной транспорт курсирует с интервалами от 15 до 30 минут.

Ранее сообщалось, что ночные автобусы "Н3" станут заезжать на Комсомольскую площадь − к Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому вокзалам. Изменения вводятся с ночи на воскресенье, 19 августа.

Кроме того, между аэропортом Внуково и станцией метро "Китай-город" начнут курсировать ночные автобусы маршрута "Н11". Их запустят в ночь с 18 на 19 августа.