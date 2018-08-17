Ночные автобусы запустят между аэропортом Внуково и станцией метро "Китай-город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Между аэропортом Внуково и станцией метро "Китай-город" начнут курсировать ночные автобусы маршрута "Н11". Их запустят в ночь с 18 на 19 августа, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
Как уточнили в Мосгортрансе, автобусы "Н11" будут ходить от аэропорта по улице Центральная, Боровскому шоссе, Озерной улице и Мичуринскому проспекту до остановки "Озерная улица". Далее они поедут по улицам Никулинская, Покрышкина и 26 Бакинских Комиссаров рядом с метро "Юго-Западная". Затем их маршрут пройдет по Ленинскому проспекту, Большой Якиманке, через станцию метро "Библиотека имени Ленина", Театральную площадь и станцию "Лубянка" − до станции метро "Китай-город".
Отмечается, что ночные автобусы нового маршрута будут курсировать со всеми действующими остановками в режиме "по требованию". В связи с этим для входа и выхода пассажирам необходимо будет подать сигнал водителю.
В пресс-службе Мосгортранса также добавили, что автобусы "Н11" будут ходить каждую ночь с 30-минутным интервалом. От аэропорта Внуково они станут отправляться с 23:30 до 04:30, а от станции метро "Китай-город" − с 01:00 до 06:00.
Ранее сообщалось, что график движения автобусов между железнодорожной платформой Отдых и аэропортом Жуковский изменится с 21 августа.
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