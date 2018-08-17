Расписание автобусов между платформой Отдых и аэропортом Жуковский изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

График движения автобусов между платформой Отдых Казанского направления МЖД и аэропортом Жуковский изменится с 21 августа, сообщает пресс-служба ЦППК.

Расписание трансфера от платформы до аэропорта и обратно меняется в связи с изменением расписания авиарейсов. Пассажиров попросили быть внимательными при планировании маршрутов.

Четвертый международный аэропорт Московского авиаузла открылся в подмосковном Жуковском в мае 2016 года. Он действует в качестве единого авиационного центра экспериментальной, государственной и гражданской авиации.

Жуковский – самая удаленная от столицы воздушная гавань Московского авиаузла. Дорога до нее займет не менее часа. Пассажирам предлагается доехать до железнодорожной станции Отдых, а оттуда на специальных автобусах до аэропорта. Кроме того до аэропорта можно будет добраться от станции метро "Котельники".