Ночные автобусы "Н3" будут делать остановку на Комсомольской площади

Фото: портал Москва 24
Ночные автобусы "Н3" станут заезжать на Комсомольскую площадь − к Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому вокзалам. Изменения вводятся с ночи на воскресенье, 19 августа, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
Как уточнили в Мосгортрансе, между станцией метро "Бауманская" и площадью Земляной Вал автобусы "Н3" будут курсировать в обоих направлениях не по Старой Басманной, а по Нижней Красносельской улице. Затем они поедут через Комсомольскую площадь к станции метро "Красные Ворота" и далее по Садовому кольцу.
Отмечается, что автобусы проследуют по новому маршруту со всеми остановками, однако, остановка "Площадь Земляной Вал" при движении в сторону области переносится на Садовое кольцо.
Кроме того, по информации Мосгортранса, автобусы "Н3" не будут обслуживать остановки "Сад имени Баумана", "Сервисный центр "Московский транспорт" − Улица Александра Лукьянова", "Площадь Разгуляй" и "Елоховская площадь".
Ночные автобусы маршрута "Н3" ходят от станции метро "Китай-город" до улицы Уссурийская на востоке столицы.
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