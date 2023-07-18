Три случая вирусного менингита выявили в частном детсаду в Екатеринбурге

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Медики выявили три случая заболевания вирусным менингитом в частном детском саду в Екатеринбурге, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора по Свердловской области.

Детей положили в больницу, в мини-саду "Аистенок" начали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

"Заболевшие дети госпитализированы, организовано лабораторное обследование для выявления возбудителя. За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, в помещениях детского сада проведена заключительная дезинфекция", – говорится в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили случаи заболевания менингококковой инфекцией. Число заражений достигло восьми, два из них привели к смерти. По словам профессора Натальи Костюковой, вспышка менингококка является масштабной для России, она может стать первой после перерыва с 1995 года.

Число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге увеличилось до восьми