Врач предупредила о кровотечениях при приеме препаратов для медикаментозного аборта

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В случае неправильного приема препаратов для прерывания беременности у женщин может возникнуть кровотечение, в том числе внутреннее. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на акушера-гинеколога, репродуктолога Софью Мелкомян.

Эксперт заявила, что такие препараты задействуют лишь при подтвержденной маточной беременности. В других случаях их применять нельзя, уточнила она.

"Если препарат применить во время неподтвержденной маточной беременности и препарат попадет вне маточную беременность, может быть внутреннее кровотечение", – поделилась Мелкомян.

По словам гинеколога, даже при правильном использовании таких препаратов женщина может столкнуться с побочными эффектами. Среди них – тошнота, боль в животе и однократная рвота. Такие симптомы кратковременные и проходящие, заключила репродуктолог.

Ранее Минздрав РФ поддержал ограничение продажи препаратов для абортов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил мнение, перевод таких препаратов на количественный учет необходимо завершить в этом году. Вместе с этим он подчеркнул необходимость строгого контроля средств, которые используются для медикаментозного аборта.

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