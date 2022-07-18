В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За сутки в Москве госпитализировали 122 человека с коронавирусом, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За 24 часа в городе выявили 926 новых случаев COVID-19, умерли 7 человек. Болезнь перебороли еще 554 человека.

Накануне в столице выявили 918 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в городе выявили 2 788 987 случаев коронавируса, выздоровели 2 594 149 человек, умерли 44 329 человек.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что новый вариант "Омикрон-штамма" ВА.2.75 заразнее "Стелс-Омикрона" минимум на 16%.

Он отметил, что этот вариант вируса не должен вызвать тяжелого течения заболевания. По его словам, ношение масок может не защитить от заражения этим вариантом из-за его высокой заразности.

