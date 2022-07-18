В Санкт-Петербурге впервые с 26 апреля выявили более 500 заболевших COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Санкт-Петербурге число выявленных случаев коронавирусной инфекции составило 517 против 435, зафиксированных днем ранее, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что данный прирост в абсолютном выражении стал максимальным с 26 апреля текущего года. При этом всего в городе с начала пандемии выявили 1 541 876 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки госпитализировали 575 человек с коронавирусной инфекцией, что на 18,4% меньше, чем днем ранее. Всего выявлены 4 548 новых случаев коронавируса.

