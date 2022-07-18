Москвичей предупредили о третьей волне пыльцевой аллергии в августе

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Жителей Москвы ожидает третья волна пыльцевой аллергии. По словам заведующей консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии при ГКБ № 52 столичного департамента здравоохранения Елены Бобриковой, она наступит в августе.

Врач уточнила, что первая традиционно приходится на май. Сейчас идет вторая волна – пылят злаковые и луговые травы, отмечает Бобрикова.

"В скором времени ожидаем третью волну – пыление сорных трав, если другими словами, то это обычные сорняки, и сложноцветных, это август-сентябрь. И далее осенью ожидается пыление грибковых непатогенных аллергенов", – сообщила Бобрикова в разговоре с Агентством "Москва".

Теплая и ветреная погода, отмечает врач, может ухудшить состояние аллергиков. Благоприятной во время пыления может стать дождливая и прохладная погода. В таких условиях аллергикам будет легче перенести сложный период, прокомментировала Бобрикова.

Основными симптомами, кроме насморка и кашля, могут стать слабость и снижение трудоспособности, отметила врач. По словам Бобриковой, проблемы с концентрацией внимания и головные боли также часто встречаются у аллергиков.

Врач считает, что наибольшую опасность представляет перекрестное развитие аллергии. Так, одновременно пищевая и пыльцевая могут спровоцировать зуд во рту, неприятные ощущения в горле и другие симптомы.

Бобрикова добавила, что аллергия на пальцу растений является наиболее распространенной в Москве.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева назвала наиболее аллергенные продукты. По ее словам, наибольшую опасность могут представлять апельсины, мандарины, болгарский перец, помидоры и другие продукты. Узнать устойчивость организма к аллергическим реакциям можно, проверив в крови антитела класса иммуноглобулинов E и G, отметила врач.

