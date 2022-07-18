Российские блогеры за полгода потеряли до 90% дохода

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За последние полгода российские блогеры потеряли большую часть своего дохода, сообщает газета "Известия", которая ссылается на специалистов в области коммуникаций.

Они связывают это с блокировкой Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией), отключением монетизации на YouTube и загрузки любого российского контента в TikTok, а также уходом крупных западных рекламодателей.

Генеральный директор агентства Hello blogger Татьяна Иванова пояснила, что доход блогера складывается из нескольких источников: монетизация площадки, рекламные контракты и дополнительные проекты. По ее словам, процентное распределение дохода между категориями в каждом случае индивидуально, однако всегда первые два составляют наибольшую часть.

Порядок цифр подтверждают и другие участники рынка. Так, комьюнити-менеджер 2L PR Agency Нина Зинченко подчеркнула, что блогеры-миллионники потеряли всю монетизацию от основных иностранных платформ, это может быть до 70% их прежнего дохода.

Сами блогеры согласны с такими оценками. Основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов отметил, что утверждение о потере 80–90% дохода справедливо для тех, кто жил только на монетизацию с YouTube или только за счет маркетинга в Instagram.

В начале марта TikTok объявил о прекращении распространения нового контента в РФ и прямых эфиров в связи с российским законом о фейках. При этом в соцсети уточнили, что службу обмена сообщениями данное решение не затронет.

В свою очередь, в беседе с телеканалом главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер объяснил, что TikTok ограничил работу в России и на Украине, чтобы избежать негатива на фоне спецоперации. По его словам, соцсеть будет работать в таком режиме до улучшения информационной обстановки.

Специалист также напомнил, что сервис не уходил из РФ, а просто приостановил генерацию контента. Российские пользователи по-прежнему могут смотреть ролики иностранных блогеров.