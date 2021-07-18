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Общество

14:41

Тележурналист Евгений Попов предложил дать новое помещение музыкальной школе в Филях

общество город образование

Фото: Штаб общественной поддержки "Единой России"

Тележурналист Евгений Попов выступил с предложением предоставить музыкальной школе в Филях новое помещение. С соответствующей инициативой он обратился к Сергею Собянину в штабе "Единой России".

"Хочу обратить ваше внимание на важную локальную проблему. Музыкальная школа в Филях-Давыдкове на 350 учеников известна лучшим хором в столице. Однако дети ютятся в полуподвале, хотя рядом на Малой Филёвской улице есть пустующее здание, где можно создать все условия для творчества", – заявил Попов.

Мэр Москвы поддержал предложение Попова, отметив, что обучение должно проходить в комфортных условиях.

"Поможем. В подвальных помещениях дети находиться не должны", – откликнулся Собянин.

В настоящее время музыкальная школа, которая пользуется популярностью в районе, имеет 10 учебных классов площадью, не превышающей 9 квадратных метров, два групповых класса по 18 квадратных метров, а также концертный зал вместимостью 35 человек. Поддержка мэра Москвы позволит ускорить решение проблемы.

Ранее Попов рассказал о своей инициативе ввести в России стандарт доступности объектов физической культуры. Он будет включен в Национальный стандарт социального благополучия.

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