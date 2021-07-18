Тележурналист Евгений Попов предложил дать новое помещение музыкальной школе в Филях

14:41
Фото: Штаб общественной поддержки "Единой России"
Тележурналист Евгений Попов выступил с предложением предоставить музыкальной школе в Филях новое помещение. С соответствующей инициативой он обратился к Сергею Собянину в штабе "Единой России".
"Хочу обратить ваше внимание на важную локальную проблему. Музыкальная школа в Филях-Давыдкове на 350 учеников известна лучшим хором в столице. Однако дети ютятся в полуподвале, хотя рядом на Малой Филёвской улице есть пустующее здание, где можно создать все условия для творчества", – заявил Попов.
Мэр Москвы поддержал предложение Попова, отметив, что обучение должно проходить в комфортных условиях.
"Поможем. В подвальных помещениях дети находиться не должны", – откликнулся Собянин.
В настоящее время музыкальная школа, которая пользуется популярностью в районе, имеет 10 учебных классов площадью, не превышающей 9 квадратных метров, два групповых класса по 18 квадратных метров, а также концертный зал вместимостью 35 человек. Поддержка мэра Москвы позволит ускорить решение проблемы.
Ранее Попов рассказал о своей инициативе ввести в России стандарт доступности объектов физической культуры. Он будет включен в Национальный стандарт социального благополучия.
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