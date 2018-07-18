Умер актер из "Улицы разбитых фонарей" Владислав Жуковский

Фото: Кадр из фильма !Улиц разбитых фонарей-4"

Актер театра и кино, заслуженный артист России Владислав Жуковский скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского драматического театра имени Пушкина.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский", – говорится в сообщении.

Сообщается, что артист умер после длительной болезни. Причина смерти на сайте театра не указана, сообщают "Аргументы недели".

Первой ролью Владислава Жуковского в кино стала роль разбойника в картине "Морозко". После этого артист снялся в фильме Алексея Салтыкова "Емельян Пугачев" и сериале "Улицы разбитых фонарей".

Ранее стало известно, что скончался последний возлюбленный актрисы Одри Хепберн, голландский актер Роберт Уолдерс. Он умер на 82 году жизни.