Умер актер из "Улицы разбитых фонарей" Владислав Жуковский

Фото: Кадр из фильма !Улиц разбитых фонарей-4"
Актер театра и кино, заслуженный артист России Владислав Жуковский скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского драматического театра имени Пушкина.
"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский", – говорится в сообщении.
Сообщается, что артист умер после длительной болезни. Причина смерти на сайте театра не указана, сообщают "Аргументы недели".
Первой ролью Владислава Жуковского в кино стала роль разбойника в картине "Морозко". После этого артист снялся в фильме Алексея Салтыкова "Емельян Пугачев" и сериале "Улицы разбитых фонарей".
Ранее стало известно, что скончался последний возлюбленный актрисы Одри Хепберн, голландский актер Роберт Уолдерс. Он умер на 82 году жизни.
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