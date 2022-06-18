В Москве за сутки госпитализированы 110 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве за последние сутки госпитализированы 114 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За минувшие 24 часа выявлено 220 новых случаев заражения инфекцией. Скончались от последствий коронавируса 14 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".

В городе за последние сутки выздоровел еще 191 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили свыше 2,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки госпитализировали 1 291 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 5,8% меньше, чем днем ранее.

Всего выявлено 3 382 новых случая коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 68 пациентов. Выздоровел между тем 4 371 человек.

