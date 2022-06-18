В России за сутки госпитализировали 1 291 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за последние сутки госпитализировали 1 291 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 5,8% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 31 регионе, снижение зафиксировано в 47 субъектах. В семи российских регионах ситуация не изменилась.

Всего выявлено 3 382 новых случая коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 68 пациентов. Выздоровел между тем 4 371 человек.

С начала пандемии в России выявили 18 395 179 случаев COVID-19, выздоровели – 17 819 395.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ впервые выявили вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5.

Она не исключила более интенсивного распространения данных штаммов, при этом, по ее словам, опыт и знания позволяют принять своевременные необходимые меры.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что, несмотря на снижение числа заболевших, коронавирус "никуда не ушел".

