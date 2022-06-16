Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Окончание пандемии COVID-19 может произойти уже осенью текущего года, спрогнозировал вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
"Заболеваемость еще довольно высокая – близка к 500 тысячам в мире, но есть определенная тенденция к снижению. Я думаю, что осенью все это должно приостановиться", – сообщил он в беседе с "Лентой.ру".
Эксперт пояснил, что полное уничтожение вируса не станет окончанием пандемии. По его словам, это означает прекращение возникновения подъемов заболеваемости.
Альтштейн также отметил, что от вызванных вирусом заболеваний летальность в среднем по миру составляет 0,35%.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет Всемирная организация здравоохранения вряд ли объявит о завершении пандемии коронавируса.
Специалист привел в пример пандемию туберкулеза, которая никуда не уходит. COVID-19, уверен он, останется таким же заболеванием. А число заражений будет периодически то возрастать, то уменьшаться.
Пандемия коронавируса в России полностью не отступила – Мурашко
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