Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса

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Окончание пандемии COVID-19 может произойти уже осенью текущего года, спрогнозировал вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

"Заболеваемость еще довольно высокая – близка к 500 тысячам в мире, но есть определенная тенденция к снижению. Я думаю, что осенью все это должно приостановиться", – сообщил он в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт пояснил, что полное уничтожение вируса не станет окончанием пандемии. По его словам, это означает прекращение возникновения подъемов заболеваемости.

Альтштейн также отметил, что от вызванных вирусом заболеваний летальность в среднем по миру составляет 0,35%.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет Всемирная организация здравоохранения вряд ли объявит о завершении пандемии коронавируса.

Специалист привел в пример пандемию туберкулеза, которая никуда не уходит. COVID-19, уверен он, останется таким же заболеванием. А число заражений будет периодически то возрастать, то уменьшаться.

