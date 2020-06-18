Володин рассказал о России после президентства Путина

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что даже после окончания срока полномочий действующего президента РФ Владимира Путина Россия будет следовать заложенным главой государства принципам. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все то, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил", – заявил депутат.

По словам Володина, Путину удалось заложить фундамент, на который можно будет опираться последующим руководителям страны. В дальнейшем "Россия может быть только сильной", подчеркнул спикер Госдумы.

В марте 2020 года Владимир Путин заявил, что президентство для него является не работой, а судьбой. Действующий глава государства поблагодарил россиян за доверие.

