Путин назвал президентство судьбой

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин сообщил, что его исполнение обязанностей президента является не работой, а судьбой. По словам главы государства, больше всего он благодарен людям за доверие, передает РИА Новости.

"Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь", – подчеркнул Путин. Как отметил российский лидер, важную роль играет поддержка со стороны людей, при отсутствии которой нельзя работать.

В пятницу президент РФ прибыл в Иваново, где посетил встречу с представителями общественности.

Ранее Путин сказал, что регулярно проверяет зрение. Президент побывал в детской поликлинике, открытой в начале 2020 года в Иванове.

