Путин вспомнил, как прыгал с парашютом

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин, посещая парашютный завод "Полет" в Иванове, вспомнил, как прыгал с парашютом. Речь шла о моменте, когда он готовился к службе, передает ТАСС.

В пятницу российский лидер в преддверии Международного женского дня побывал на предприятии. "Когда я это делал – прыгал в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем были другие парашюты, другая технология, другие материалы", – сказал Путин. По его словам, сейчас производство парашютов осуществляется "очень быстро благодаря женщинам".

Кроме того, Путин отметил, что в его годы учебы не был таких страховочных систем, которые сейчас разрабатываются заводом "Полет".

Он привел историю, которая происходила в ходе одного из тренировочных прыжков. Тогда у коллеги Путина не раскрылся парашют. "Я вижу, летит, летит, что-то долго летит без парашюта, а, оказывается, он не раскрылся", – поделился российский лидер. Мужчина, как добавил глава государства, остался жив.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в Иваново с целью посещения Ивановского парашютного завода "Полет". Помимо того, он осмотрел детскую поликлинику, которую открыли в январе этого года.

