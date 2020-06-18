В Росздравнадзоре назвали неофициальными данные о смертности медиков с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Росздравнадзоре заявили, что данные о смертности медиков с COVID-19 в России не являются официальными, речь о данных, циркулирующих в интернете, сообщает РИА Новости.

При этом в ведомстве отметили, что каждый случай заболевания или гибели медработника с коронавирусом "становится объектом внимания специальной комиссии, по ним проводится расследование".

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в РФ скончалось почти 500 медиков, заразившихся коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 450 случаев не имели клинических проявлений болезни. На Москву приходится 1 040 выявленных случаев, на область – 667.

Всего в России зарегистрирован 561 091 случай коронавирусной инфекции.