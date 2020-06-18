В Госдуме считают нецелесообразным вводить налог для богатых

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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Селиверстов в беседе с Москвой 24 назвал нецелесообразным введение налога на богатых. По его мнению, подобные инициативы служат лишь для зарабатывания политических очков.



Виктор Селиверстов член комитета Госдумы по бюджету и налогам Все расчеты показывают, что увеличение шкалы в геометрическом плане нам пока что ничего не дает. Я не вижу целесообразности введения этого налога.

Депутат отметил, что НДФЛ в 13% – идеально для России. Он заявил, что такая ставка стабильно работает на протяжении более 20 лет.

"У нас богатых сколько? Для страны это ничего не даст. Я видел отчеты "Справедливой России" и КПРФ, которые выступали за, там цифры минимальны. Это работает только как политическая приманка", – заключил Селиверстов.

Ранее стало известно, что в правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Поднять НДФЛ до 15 процентов могут для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.

Предполагается, что это принесет в бюджет 60 миллиардов рублей, которые могут пойти на борьбу с бедностью. Отмечается, что такая мера затронет один процент россиян. Вероятность принятия значительно выше, чем раньше.

Замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников назвал дикой экзотикой и отсутствием социальной справедливости налогообложение в РФ при большой разнице в зарплатах. По его словам, сложившаяся экономическая ситуация вынудит правительство пойти на введение прогрессивного налога.