11:16Общество
В ГД назвали разумной идею предоставлять академотпуск желающим участвовать в СВО студентам
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Предложение о предоставлении академического отпуска студентам, желающим участвовать в специальной военной операции является вполне разумным. Этим мнением поделился член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, пишет RT.
"Если такие люди (студенты-добровольцы. – Прим. ред.) есть, они должны получить такую возможность… Мы пишем законы, чтобы создать возможность для людей по использованию своего права. Тем более, использовать во благо общества и во благо страны", – сказал парламентарий.
Исаев добавил, что данную инициативу нужно обсудить с коллегами из Минобрнауки РФ.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила давать академический отпуск студентам, участвующим в СВО на Украине в качестве добровольцев.
Лантратова напомнила, что сейчас академотпуск предоставляется по медпоказаниям, семейным или иным обстоятельствам. Однако для желающих участвовать в спецоперации подобных указаний не существует.
Мишустин сообщил о подготовке проекта профобразования для участников СВО и их семей
Читайте также