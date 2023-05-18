В ГД назвали разумной идею предоставлять академотпуск желающим участвовать в СВО студентам

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Предложение о предоставлении академического отпуска студентам, желающим участвовать в специальной военной операции является вполне разумным. Этим мнением поделился член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, пишет RT.

"Если такие люди (студенты-добровольцы. – Прим. ред.) есть, они должны получить такую возможность… Мы пишем законы, чтобы создать возможность для людей по использованию своего права. Тем более, использовать во благо общества и во благо страны", – сказал парламентарий.

Исаев добавил, что данную инициативу нужно обсудить с коллегами из Минобрнауки РФ.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила давать академический отпуск студентам, участвующим в СВО на Украине в качестве добровольцев.

Лантратова напомнила, что сейчас академотпуск предоставляется по медпоказаниям, семейным или иным обстоятельствам. Однако для желающих участвовать в спецоперации подобных указаний не существует.

