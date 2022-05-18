Специалисты назвали необычный способ отпугнуть птиц от сада или огорода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Королевское общество защиты птиц Британии перечислило способы, позволяющие защитить сад и огород от пернатых. Советы приводит радиостанция "Комсомольская правда".
В поисках пищи птицы нередко могут навредить растениям. Вместе с тем они являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, что также представляет опасность.
Для защиты участка специалисты предлагают нетривиальный способ: поставить на территории игрушку совы в натуральную величину. Дело в том, что сова является естественным врагом многих пернатых. Ее силуэт отпугнет птиц.
Для защиты посевов также можно выпускать в сад и огород собак и кошек. Этих домашних животных птицы предпочтут остерегаться и покинут опасное место.
Впрочем, для начала специалисты рекомендуют перестать оставлять пищу пернатых: с участка нужно убрать все кормушки, мусорные контейнеры важно держать закрытыми. Кроме того, участок необходимо вовремя убирать от опавших листьев и плодов.
Для дополнительной защиты крышки баков и другие предметы можно оформить CD-дисками, но подойдут любые отражающие солнце поверхности. Птицам не понравится находиться в таком месте, и они улетят.
Ранее Мосприрода попросила горожан перестать кормить птиц в парках и иных зеленых зонах столицы. В ведомстве напомнили, что весной погодные условия в Москве вполне комфортны для обитателей дикой природы, в связи с чем пернатые справятся с поиском пищи самостоятельно. Еда в кормушках при этом может загрязнять природные территории и служить пищей для крыс и других грызунов.
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