В Москве госпитализировали 117 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за сутки госпитализировали 117 человек с коронавирусом. На ИВЛ находится 71 пациент, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

После прохождения лечения выписаны 359 человек. Всего с начала пандемии московские врачи вылечили более 2,5 миллиона горожан.

За минувшие 24 часа в городе выявили 380 новых случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 скончались 17 человек.

Ранее заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 20 тысяч людей прошли обследование в открытых неделю назад павильонах "Здоровая Москва". В городских парках работают 46 павильонов. Обследование там можно пройти без записи.