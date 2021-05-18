Почти половина россиян предпочитают собственный кабинет открытому пространству

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

45% россиян считают, что работать лучше в собственном кабинете, а не в открытом пространстве. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, сообщает "Интерфакс".

При этом среди работников старше 45 лет такое предпочтение выразили 54% респондентов. Между тем женщины чаще мужчин выбирают работу в кабинете – 47% против 42% соответственно.

Сделали выбор в пользу открытого пространства 13% респондентов, причем большинство из них – молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. А примерно четверти жителей страны безразличен формат их офиса.

Исследование проходило с 4 по 11 мая 2021 года. В нем приняли участие 1 600 человек из 468 населенных пунктов России.

Ранее эксперты Superjob выяснили, какой доход необходим россиянам для счастья. Большинство опрошенных обозначили сумму в 173 тысячи рублей в месяц.

