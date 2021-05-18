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Общество

07:58

Эпидемиолог заявила об опасности кондиционеров

общество

Фото: depositphotos/sbotas

Россиян предупредили об опасности кондиционеров. Об этом рассказала врач-эпидемиолог группы компаний "Инвитро" Дарья Тихонова в беседе с РИА Новости.

Врач объяснила, что использование кондиционеров в закрытых пространствах может спровоцировать появление заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Это может произойти из-за неправильной эксплуатации устройства, а также в случае несвоевременной очистки и дезинфекции прибора.

В частности, кондиционер способен спровоцировать появление ангины, аллергии и легионеллеза.

"В случае неправильной эксплуатации такие системы могут <...> спровоцировать обострение хронических заболеваний (фарингит, хронический ринит, конъюнктивит), заболевания органов дыхания и слизистых оболочек глаз", – заявила медик.

Тихонова посоветовала не находиться в помещении с включенным кондиционером весь день. Кроме того, не следует устанавливать на устройстве температуру ниже 18 градусов, уточнила специалист.

"Оптимальная температура – 21–23 градуса. Разницу между температурой внешней среды и в помещении желательно сохранять не более 10 градусов", – порекомендовала специалист.

На время работы кондиционера стоит купить бактерицидные облучатели. Таким способом можно обеззаразить воздух с помощью ультрафиолета. Не лишним будет по возможности использовать естественную вентиляцию.

"Постоянное проветривание позволяет достичь резкого снижения концентрации инфекционного аэрозоля в воздухе помещений и соответственно снизить риск распространения инфекций", – заключила врач.

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