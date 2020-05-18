Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:56

Киноцентр "Соловей" стал самым посещаемым в 2019 году

общество культура

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Московский киноцентр "Соловей", здание которого начали сносить, занял первое место по посещаемости в 2019 году. Об этом говорится на сайте "Фонда кино".

"Крупнейшим кинотеатром по количеству зрителей, как и годом ранее, стал киноцентр "Соловей" на Красной Пресне (Москва)", – говорится в сообщении.

Один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе закрылся в декабре 2019 года. Работы по сносу еще не завершены. 2 декабря 2019 года в кинотеатре прошел последний сеанс. Посетителям бесплатно показали картину Чарли Чаплина "Великий диктатор". 4 декабря здание киноцентра начали сносить.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году по проекту архитекторов Владимира Гинзбурга и Юлия Филлера. Известно, что здание выполнено в стиле советского модернизма. За все время работы киноцентра на его счету собралось 325 тысяч сеансов. Показывали даже те картины, которые из других кинотеатров давно ушли.

Как местные жители отнеслись к сносу киноцентра "Соловей"

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать