Киноцентр "Соловей" стал самым посещаемым в 2019 году

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Московский киноцентр "Соловей", здание которого начали сносить, занял первое место по посещаемости в 2019 году. Об этом говорится на сайте "Фонда кино".

"Крупнейшим кинотеатром по количеству зрителей, как и годом ранее, стал киноцентр "Соловей" на Красной Пресне (Москва)", – говорится в сообщении.

Один из самых больших кинотеатров в Восточной Европе закрылся в декабре 2019 года. Работы по сносу еще не завершены. 2 декабря 2019 года в кинотеатре прошел последний сеанс. Посетителям бесплатно показали картину Чарли Чаплина "Великий диктатор". 4 декабря здание киноцентра начали сносить.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году по проекту архитекторов Владимира Гинзбурга и Юлия Филлера. Известно, что здание выполнено в стиле советского модернизма. За все время работы киноцентра на его счету собралось 325 тысяч сеансов. Показывали даже те картины, которые из других кинотеатров давно ушли.

