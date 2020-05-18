Задержки выплат медикам недопустимы – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что выполнение обязательств перед врачами, продолжающими работать с заболевшими коронавирусом пациентами, является абсолютным приоритетом. По его словам, задержек по оплате труда не должно быть, передает РИА Новости.

Мишустин обратил внимание, что медицинские специалисты рискуют жизнью. "Именно поэтому выполнение обязательств перед ними – это абсолютный приоритет для федерального центра, для региональных и местных властей и, конечно, для руководителей медицинских учреждений", – подчеркнул премьер на совещании о стимулирующих выплатах работникам медорганизаций.

Он также напомнил, что в связи с ситуацией с COVID-19 врачи все больше времени проводят на работе.

В России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончалось.

Ранее в Минздраве оценили риск заражения коронавирусом для аллергиков.

