В "Союзплодоимпорте" заявили о неправомерности ареста товарных знаков на водку в Бенилюксе

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В "Союзплодоимпорте" заявили, что считают неправомерным арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса, в рамках спора бывших акционеров компании ЮКОС и РФ, сообщает РИА Новости.

Предприятие намерено обжаловать это решение.

Ранее бывшие акционеры ЮКОСа заявили, что добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".

В январе Верховный суд Нидерландов окончательно признал предприятие единственным законным правообладателем товарных знаков на этой территории.

В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги признал законным решение по иску бывших акционеров ЮКОС, обязавшее РФ выплатить им 50 миллиардов долларов.