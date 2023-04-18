Диетолог рассказала, что нельзя есть после отравления

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После пищевого отравления лучше отказаться от жирной, пересоленной и сладкой пищи. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Пищевое отравление раздражает слизистые желудка, поэтому полезные вещества продуктов практически не всасываются. Поэтому первое, на что стоит обратить внимание, – соблюдение водного баланса. Воду можно потреблять до трех литров в сутки, при этом она должна быть без газа. Если отравление сопровождается рвотой, то воду стоит пить маленькими глоточками.

Чтобы не перегружать воспаленный желудок, питаться следует дробно: по шесть-семь небольших порций весом 150–200 граммов. Отдавать предпочтение лучше пюреобразной или жидкой пище, так как ее легче переваривать.

Нутрициолог составила список продуктов, которые помогут восстановить баланс желудочно-кишечного тракта:



нежирный бульон из птицы;

крупы, в особенности гречка, рис и овсянка на воде;

сухарики или галетное печенье, смоченные в чае;

отварное мясо;

вареные яйца или омлет на пару;

печеные яблоки;

отвар ромашки или сладкий чай.

жирная, жареная или пересоленная пища (в том числе фастфуд);

кислые продукты;

сладкие продукты, как шоколад или фруктовые соки;

грибы и свежие овощи;

лук и чеснок;

алкогольные напитки.

Среди запрещенной еды диетолог отметила следующее:Ранее диетолог Татьяна Волкова рассказала , какие продукты полезны для здоровья суставов. Она отметила, что в рацион необходимо включить продукты с высоким содержанием белка, так как они являются источником аминокислот, для коллагена и эластина, использующихся в строительстве хрящевой ткани суставов.

Для хорошей подвижности стоит обратить внимание на употребление продуктов, богатых витамином С. Среди них черная смородина или красный сладкий перец. Также необходимы витамины группы В, железо, медь и цинк. Их много в мясе, пшеничных отрубях, орехах, сыре и морепродуктах.