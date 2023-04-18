Крупные книжные магазины составили портрет среднестатистического покупателя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большую часть аудитории крупных книжных сетей "Республика" и ТДК "Москва" составляют женщины в возрасте до 35 лет с высшим образованием. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные, полученные от магазинов.

Согласно анализу аудитории ТДК "Москва", женщины составляют 58% от всего числа посетителей. Следовательно, мужчин в числе посетителей – 42%. Средний возраст покупателей составляет от 35 до 55 лет, 85% из них имеют высшее образование.

"Наибольший процент составляют квалифицированные специалисты, затем руководители различных рангов, студенты (9%) и пенсионеры (10%), процент других групп незначителен", – говорится в сообщении.

Чаще всего потенциальные покупатели ТДК "Москва" приходят в магазин за художественной, детской литературой, а также книгами и альбомами по искусству.

"Республику" чаще всего посещают женщины. Их число составляет примерно две трети от всех посетителей. Менее половины аудитории магазина составляют люди в возрасте от 26 до 37 лет.

"Если рассмотреть портрет среднестатистического покупателя более детально, то это девушка в возрасте примерно 32 лет с высшим образованием и средним доходом (или выше среднего)", – пояснили представители магазина.

Чаще всего в "Республике" покупают книги по саморазвитию, правильному питанию, танцам и музыке.



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