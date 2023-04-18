Половина работодателей готова отказать соискателю из-за ожидания высокой зарплаты

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Сервисы "СберПодбор" и "Работа.ру" провели исследование и выяснили, на что обращают внимание работодатели при подборе персонала, кроме опыта и навыков. Об этом сообщает RT.

Так, оказалось, что 49% компаний готовы отказать соискателю из-за слишком высоких зарплатных ожиданий. В 55% случаев причиной отказа может быть подозрение, что работник не сможет влиться в коллектив. Чуть более чем в половине случаев отказ можно получить, если нанимателю покажется, что соискатель не проявил интереса к работе. Однако неуместные вопросы на собеседовании тоже могут насторожить работодателя.

Отмечается, что большинство компаний (72%) обращают внимание на амбиции кандидата. А в 53% случаев важным может оказаться опыт работы в определенной компании. Работником не стоит забывать и о таких факторах, как хорошее впечатление и личная симпатия. От них могут зависеть результаты собеседований у 45% работодателей.

В числе других аспектов, которые могут повлиять на успех кандидата, выделяются готовность к переработкам, наличие рекомендаций с прошлого места, готовность как можно быстрее выйти на работу.

Ранее стало известно, что 70% российских работодателей ищут специалистов на руководящие должности из числа действующих сотрудников. Для компаний это удобно, поскольку сотрудники уже погружены в работу и знают ее специфику, также это помогает экономить ресурсы на адаптацию новых сотрудников.

