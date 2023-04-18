Москвичи хотели бы работать Шерлоком Холмсом и Альбусом Дамблдором

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35% опрошенных москвичей хотели бы поработать в роли Шерлока Холмса, а каждый десятый мечтает стать Альбусом Дамблдором, следует из данных опроса сервиса "Работа.ру". С результатами исследований о том, какие литературные жанры любят москвичи и какую профессию они хотели бы попробовать, ознакомился сайт Москвы 24.

Так, 38% жителей Москвы и Московской области заявили, что читают книги в любое свободное время, еще 26% – только когда у них появляется на это настроение или не так часто. 19% опрошенных признались, что любят читать, но давно этого не делали.

Часть участников опроса (8%) заявили, что они читают только новости, еще 4% предпочитают читать книги в выходные, 3% берут литературу с собой в отпуск. Только 2% респондентов заявили, что не любят читать и не занимаются этим.

Исследователи отметили, что самыми популярными жанрами у жителей Москвы являются детективы (41%), исторические романы (37%), приключения (36%) и фантастическая литература (30%). Реже свои предпочтения люди отдают ужасам (10%), книгам по кулинарии (12%) и бизнес-литературе (13%).

Отвечая на вопрос, какая профессия оказалась наиболее интересной среди литературных героев, жители Московского региона заявили, что хотели бы попробовать свои силы в роли Шерлока Холмса – 35%, работать путешественником, как Филеас Фогг, хотели бы 26% опрошенных, побыть писателем, как Мастер из "Мастера и Маргариты", хотел бы 21% респондентов.

Не менее интересной для жителей столицы оказалась профессия разведчика под прикрытием Макса Отто фон Штирлица, попробовать ее хотели бы 13%. 11% респондентов предпочитают лечить животных, как доктор Айболит, столько же опрошенных отметили профессию Распределительной Шляпы (HR-менеджер) из серии романов "Гарри Поттер".

Альбусом Дамблдором хотел бы быть каждый десятый житель. Еще 8% респондентов выбрали Тацу из книги "Путь домохозяина". 7% отметили Мэри Поппинс и Безумного Шляпника.

В исследовании приняли участие 1 000 респондентов из Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что москвичи, в зависимости от их сферы деятельности, хотели бы зарабатывать больше 200 тысяч рублей в месяц. Аналитики подчеркнули, что самые высокие зарплатные ожидания оказались у столичных IT-специалистов, они хотели бы получать 324 тысячи рублей в месяц.



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