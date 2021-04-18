Москвичам рассказали о погоде на 18 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье жителей Москвы и Подмосковья ожидает температура воздуха до 15 градусов и небольшой дождь. Об этом сообщает "Метеоновости".

Днем в столице максимальная температура воздуха составит 13-15 градусов тепла, ожидается облачная погода с прояснениями.

Также синоптики предупредили о том, что возможны небольшой дождь и порывы ветра до 12-14 метров в секунду.

Атмосферное давление будет держаться в пределах 753 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха составит 40%.

Ранее стало известно, что Москву и весь ЦФО накроет хорошо выраженный циклон в ближайшее время. Циклон принесет с собой затяжные дожди и облачную погоду с обильными осадками.

При этом температура воздуха зафиксируется в рамках климатической нормы.