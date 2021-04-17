Затяжные дожди ожидаются в Москве на следующей неделе

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Затяжные дожди и облачная погода прогнозируются в регионах ЦФО на следующей неделе. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что в начале следующей недели характер погоды резко поменяется.

"Прямо к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ", – сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Метеоролог заявил, что в регионах ЦФО ожидаются продолжительные дожди. При этом температура воздуха зафиксируется в рамках климатической нормы.

"Погода станет скучной", – резюмировал Вильфанд.

Ранее синоптик предупредил, что летняя погода покинет Москву в выходные. Ко вторнику, 20 апреля, температура воздуха понизится до 10 градусов тепла.