Ректор Московской духовной академии заразился COVID-19

Фото: ТАСС/Нозим Каландаров
Ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Питирим (Творогов) заявил, что он заражен коронавирусной инфекцией COVID-19.
По словам Питирима, он сообщил об этом, чтобы не допустить распространения слухов.
"У нас с сестрой легкая форма коронавируса", – написал ректор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что их с сестрой самочувствие уже улучшилось. Так, к заболевшим "вернулись запахи".
По мнению епископа, он подхватил инфекцию воздушно-капельным путем в храме во время службы. При этом он подчеркнул, что в академии строго соблюдали гигиенические нормы.
"Это ответ всем тем, кто ратует за то, что в храме заразиться нельзя. Еще как можно!", – предостерег Питирим.
Епископ пожелал всем беречь себя и других. В качестве главной меры он посоветовал не выходить из домов.
"Со временем почти все переболеют, но главное, чтобы не единовременно. И дай Бог, чтобы всем повезло и болезнь протекала в легкой форме. Здоровья всем!", – заключил ректор.
Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом священников в Москве выросло до 24. Еще у 31 клирика наблюдались симптомы COVID-19.
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