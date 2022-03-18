В Москве за сутки госпитализированы 183 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние сутки в Москве госпитализированы 183 человека с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких находятся 155 пациентов, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.



За последние 24 часа выздоровели еще 2 079 человек. Общее число выздоровевших в Москве составило 2 530 464.

За сутки в Москве выявили 1 130 новых случаев COVID-19. Скончались от последствий коронавируса 38 человек.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России постепенно снижается коллективный иммунитет к коронавирусу. По его словам, этот показатель теперь находится на отметке чуть более 53%, хотя еще месяц назад он превышал 60%. По словам эксперта, чем ниже коллективный иммунитет, тем выше летальность от заболевания.

