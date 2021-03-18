Марафон "Добрые книжные традиции" состоится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Благотворительный марафон "Добрые книжные традиции" состоится в столице в рамках Московской недели детской книги (МНДК). Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Его цель – подарить книжки ребятам из детских домов, реабилитационных центров и малоимущих семей. С 20 по 28 марта любой житель Москвы сможет принести для них интересные новые книги либо уже прочитанные в хорошем состоянии. Для этого в каждом округе столицы будут организованы пункты сбора книг в библиотеках", – рассказали в дирекции по развитию культурных центров.

В рамках проекта российские издательства также представят свои книги. Мероприятие состоится 24 марта в пространстве "Библиотеки издательств". Марафон "Добрые книжные традиции" можно будет посмотреть онлайн.

Там же выступят звездные партнеры акции – народный артист РФ Дмитрий Певцов, поэт и баснописец Влад Маленко, координатор проектов "Детки кремлевской елки" и "Разделяй и умножай" Алена Август с внучкой и актриса Алиса Гребенщикова. Они прочитают стихи и сказки, а также споют популярные детские песни.

Московская неделя детской книги пройдет с 20 по 28 марта, городские библиотеки проведут в этот период более 300 мероприятий. Полное расписание доступно на сайте акции.

Ранее сообщалось, что в 130 столичных библиотеках и 76 культурных центрах проведут День открытых дверей в субботу, 20 марта.

