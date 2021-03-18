Праздничный концерт в "Лужниках" даст старт Дням Крыма в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Традиционные Дни Крыма в Москве начнутся с праздничного концерта в "Лужниках". Мероприятие запланировано на 18 марта и посвящено семилетию возвращения полуострова в состав Российской Федерации.

Организаторами концерта выступают департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, комитет по туризму города Москвы, комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и АО "Олимпийский комплекс "Лужники".

На сцене выступят звезды российской эстрады: Николай Басков, Стас Михайлов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Олег Газманов и другие.

Организаторы подчеркнули, что на праздничном концерте будут соблюдаться действующие требования санитарной безопасности. Посетителям необходимо носить средства индивидуальной защиты, а также держать социальную дистанцию. Количество предельно допустимых занятых мест – не более 50% от их общего числа.

В Дни Крыма в Москве также откроются тематические праздничные шале. В них можно будет ознакомиться с туристическими возможностями региона и на месте приобрести путевку.

Кроме того, с 18 марта до 18 апреля в парке "Зарядье" будет работать выставочный проект "Крым. История". Здесь покажут более ста цифровых изображений старинных карт, планов, гравюр и фотографий за период с конца XVIII и до середины XX века. До 31 марта также можно ознакомиться с фотовыставкой "Крым сегодня" на Тверском бульваре.

Крым воссоединился с Россией после референдума, который провели на полуострове в марте 2014 года. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 18 марта, поздравил жителей полуострова с семилетней годовщиной этого события и назвал этот день исторической датой.

