Врач рассказал о возможной причине лунатизма у взрослых

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Президент Российского общества сомнологов доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, о чем может говорить внезапное проявление лунатизма у взрослых. По его словам, это может свидетельствовать о появлении серьезных неврологических заболеваний.

"Это может быть болезнь Альцгеймера, деменция, вплоть до опухолей мозга, которые провоцируют снохождение и сноговорение. Необходимо в таких случаях проводить обследование, выяснять причину и назначать соответствующее лечение", – сказал специалист во время пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню сна.

Эксперт отметил, что с точки зрения физического и психического развития человека проявление лунатизма у детей в раннем возрасте является безопасным поведением.

Бузунов рекомендовал в таких случаях обеспечить для ребенка безопасную обстановку, чтобы он не травмировался.

Ранее невролог рассказала о причинах лунатизма. По ее словам, ночная ходьба, а также другие проявления неосознанных действий во время сна происходят в фазе глубокого медленного сна.