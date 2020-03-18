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Москва 24

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Общество

15:24

Диетолог назвала продукты для укрепления иммунитета во время пандемии

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина назвала продукты, которые могут помочь иммунитету в период пандемии. Об этом она рассказала Москве 24.

По словам специалиста, хорошим подспорьем для организма могут стать травы и ягоды.

"Есть масса трав, в том числе и российских, которые повышают иммунитет. Например, лесные ягоды, они вообще очень хорошо влияют на иммунитет, малина, листья малины, замороженная малина. Там много солицелатов, это как аспирин, только натуральный. Очень мощная трава – это шалфей", – заявила Мухина.

Диетолог объяснила, что коронавирус COVID-19 в первую очередь опускается на слизистую оболочку гортани. Поэтому уместными будут полоскания шалфеем, ромашкой и зверобоем.

При этом важно помнить о соблюдении водного баланса. При нормальной температуре тела пить слишком много не требуется, это нагрузка на почки.

Ранее жителям Москвы посоветовали во время изоляции есть меньше сладкого, соленого и маринадов. В рацион следует включить овощи и крупы, а также разнообразные бобовые.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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