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Общество

13:54

Соки в России за пять лет подорожали более чем на треть

общество экономика

Фото: depositphotos/yekophotostudio

За последние пять лет средняя стоимость соков, фруктовых и ягодных нектаров выросла на 38%. То, что в феврале 2015 года стоило 66 рублей, в 2020 года можно приобрести за 91 рубль, сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата.

В некоторых регионах, таких как Подмосковье, Тульская, Мурманская и Псковская области, цена напитков увеличилась более чем на 70%.

Самые дорогие соки продаются в Москве, где их средняя цена составляет 133 рубля. Далее в рейтинге идут Чукотский автономный округ (131), Мурманская (123) и Магаданская области (123), а также Ненецкий автономный округ (122).

Самый дешевый сок в феврале предлагали в Белгородской области. Там их средняя стоимость составляла 57 рублей. Также наиболее доступная цена на сок отмечалась в Ингушетии (64), Мордовии (67), Калмыкии (67) и Крыму (69).

Ранее в Союзе потребителей рассказали, что обвал рубля в первую очередь приведет к подорожанию импортных товаров. В остальном рост цен сдерживается возможностями покупателей.

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