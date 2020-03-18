Дизайнер рассказала о "короновирусных" трендах

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Медицинские маски на самых модных подиумах – вчерашний день, рассказала дизайнер, модельер и директор дома моды Виктория Андреянова в интервью радио Sputnik.

"Все-таки мода – немножко про будущее, или, наоборот, мы вдохновляемся прошедшим временем. Наша реальность сегодня такова, что маски – это не модно, а просто необходимо", – объяснила она.

После ухода коронавируса ситуация изменится еще сильнее, считает Андреянова. По ее мнению, ожидается "поствирусный бум" дизайнерских решений. В частности, дизайнеры начнут разрабатывать аксессуары, которые помогут человеку обезопасить себя от окружающей среды.

"Я получила из Парижа посылку с тканями, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела. Я заинтересовалась чисто внешним эффектом тканей, но сейчас я понимаю, что такие ткани могли бы в ситуации эпидемии работать, как температурный тест", – привела пример директор дома моды.

Впервые коронавирус зарегистрировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.

В России зафиксировано 114 больных коронавирусом. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая завозные.