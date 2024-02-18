18 февраля, 21:54Общество
Глава Следственного комитета Бастрыкин стал почетным доктором СПбГУ
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев вручил председателю СК России Александру Бастрыкину диплом и мантию почетного доктора. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Сообщается, что Бастрыкин поблагодарил за награду, подчеркнув, что это большая честь для него. По сообщению пресс-службы, выступая перед студентами, глава СК РФ вспомнил своих преподавателей-фронтовиков, которые после окончания Великой Отечественной войны читали в стенах университета лекции и не только давали своим ученикам знания, но и прививали высокое чувство любви к Родине.
Бастрыкин выступил перед студентами СПбГУ с лекциями на темы "Доказательственное право и доказывание по уголовным делам" и "Расследование убийств".
Ранее в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) подтвердили, что виртуальный двойник Владимира Путина, задавший ему вопрос в ходе "Итогов года", является их студентом. Оказалось, что студент входит в число отличников и подготовил вопрос президенту самостоятельно. Сам вуз не принимал в этом участия.
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