Глава Следственного комитета Бастрыкин стал почетным доктором СПбГУ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев вручил председателю СК России Александру Бастрыкину диплом и мантию почетного доктора. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Сообщается, что Бастрыкин поблагодарил за награду, подчеркнув, что это большая честь для него. По сообщению пресс-службы, выступая перед студентами, глава СК РФ вспомнил своих преподавателей-фронтовиков, которые после окончания Великой Отечественной войны читали в стенах университета лекции и не только давали своим ученикам знания, но и прививали высокое чувство любви к Родине.

Бастрыкин выступил перед студентами СПбГУ с лекциями на темы "Доказательственное право и доказывание по уголовным делам" и "Расследование убийств".

Ранее в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) подтвердили, что виртуальный двойник Владимира Путина, задавший ему вопрос в ходе "Итогов года", является их студентом. Оказалось, что студент входит в число отличников и подготовил вопрос президенту самостоятельно. Сам вуз не принимал в этом участия.