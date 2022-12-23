ВШЭ стала лучшим российским вузом по версии Forbes

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) стал лучшим российским вузом 2022 года по версии журнала Forbes.

Издание оценило университеты по пяти параметрам: востребованность выпускников, навык нетворкинга (создание и развитие сети полезных знакомств), уровень преподавания, международная репутация и показатель Forbes (сколько выпускников оказывались в списках Forbes).

ВШЭ возглавила список с итоговой оценкой 82 балла из 100 возможных. На второй позиции расположился Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, получивший 75 баллов. Третье место занял Московский физико-технический институт (МФТИ) с 69 баллами.

В пятерку лучших вузов страны также вошли Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Московский государственный институт международных отношений (университет) министерства иностранных дел РФ с 58 и 50 баллами соответственно.

При подсчетах также использовались данные мониторинга деятельности учреждений высшего образования, подготовленного Минобрнауки.

Ранее Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт вошли в топ-50 заведений мира в рейтинге "Три миссии университета". МГУ оказался на 18-м месте, СПбГУ – на 35-м, МФТИ – на 44-м.

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